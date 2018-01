Debatt: Så kan polisen bli mer synlig

Brottsligheten i Sverige har ökat sedan 1975, från 750 000 anmälda brott till 1,5 miljoner år 2016, eller från 9 221 per 100 000 invånare till 15 219, dvs med 65 procent. Särskilt allvarligt är att brott mot person (liv och hälsa) ökat mycket och utgör 19 procent av brotten. Från 282 per 100 000 invånare år 1975 till 957 år 2016 (+ 239 procent). Av de 957 är 112 fall av dödligt våld. Vad gäller våldtäkter är ökningen katastrofal med 9 fall per 100 000 invånare 1975 till 68 stycken år 2016. Detta är en ökning med hela 655 procent!

Inom polisväsendet klagar man (tex i Polistidningen nr 12 2015) på hur verksamheten är organiserad. Den har blivit allt mer centraliserad. Bristen på poliser framhålls. Sverige har 206 poliser per 100 000 inv. medan tex Tyskland har 300, Belgien 400 och Grekland 500. Vi har 30 000 anställda hos polismyndigheten varav 20 000 är poliser. Men i yttre tjänst med uniform är det bara 9 200 46 procent). År 1965 var det 67 procent. Organisationen ser ut som en tratt, men vi bör vända den upp-och-ner anser man på fältet.

Vad ska vi göra för att bryta denna spiral av stegrande kriminalitet? Eftersom vi är med i EU kan vi inte längre ha full koll på vem som kommer in och åker ut ur landet. Ligorna pendlar in och ut ur landet utan större problem. Men om tullarna får ökade befogenheter att kontrollera alla skulle det säkert gå att göra livet surt för bovarna. Skärpta vapenlagar är bra, men vi måste också kunna kontrollera att vapen inte kommer in i landet.

Erfarenheten från vissa satsningar (tex i New York) visar att man bör ingripa tidigt mot brottslighet, för att förhindra en negativ utvecklingen. Man bör särskilt hårdbevaka brottsbenägna individer. Detta förutsätter tidig information och kartläggning, vilket kräver att polisen är i utsatta miljöer. För detta behövs fler poliser i yttre tjänst. Samverkan med andra myndigheter för att kunna ingripa mot bedräglig livsföring öht. Och omfattande kartläggning av brottsaktiva. Informationen bör vara tillgänglig för varje polisman.

Samverkan mellan polisen och medborgarna gör polisen synlig och kan skapa förtroende. Vi kanske tom ska uppmuntra poliser att bosätta sig i utanförskapsområden tex mot att de får gratis hyra. Kanske ska vi också återgå till att ha vicevärdar och portvakter i husen, för att få bättre koll. Grannsamverkan har vista sig ha en positivt effekt och kan utvecklas till mera kontroll och informativt arbete, som hjälper polisen. Genom community organizing kan man skapa en bättre social miljö i utanförskapsområdena. En organisering bland de boende kan leda till att man som grupp vågar informera polisen om viktiga iakttagelser. Samtidigt måste det bli möjligt att vittna utan att behöva visa upp sig i rättssalen och att informantens namn blir offentligt.

Ökad kameraövervakning och vakter kan vara bra hjälpmedel. Men vissa miljöer har blivit veritabla smältdeglar för brottsligt beteende. Att sanera här är inte lätt, men viktig förutsättning för att bekämpa kriminalitet. Åtgärderna kan se tråkiga ut, men en tråkig samhällsutveckling måste nog mötas med tuffa metoder.

Alf Ronnby

Dr i sociologi och docent i socialt arbete