900 länsbor fick cancer 2016

Antalet cancerfall i Sverige är fortfarande högt. Bara i Jämtland inträffade fler än 900 cancerfall under 2016 visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det behövs mer förebyggande arbete och diagnostik för att bromsa den negativa trenden. Samtidigt måste vi införa nya behandlingsmetoder och intensifiera forskningen. De offentliga investeringarna i medicinsk forskning bör fördubblas, från dagens 2 öre till motsvarande 4 öre per vårdkrona.2016 inträffade 906 cancerfall i Jämtland, en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Varje dag under 2016 ställdes alltså 3 cancerdiagnoser i Jämtland.Bröstcancer och prostatacancer är fortfarande de vanligaste cancerformerna, men hudcancer är den form som ökar mest. Det höga antalet cancerfall i Sverige beror delvis på att vi fått bättre metoder för att upptäcka cancer, men också på en reell ökning av antalet drabbade.Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer leva med en cancerdiagnos år 2040. Utöver att cancer är smärtsamt för såväl de direkt drabbade som de närstående innebär det också en stor samhällskostnad. De årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgår till runt 36 miljarder kronor och väntas fördubblas till år 2040.Samtidigt finns det hopp, tack vare forskning och utveckling:# Trots att allt fler drabbas av cancer så har antalet som överlever mer än fördubblats under de senaste 60 åren, från tre av tio till drygt sex av tio.# Minst fyra av fem barn som drabbas av cancer botas idag. På 50-talet överlevde endast ett av fem barn.# Sveriges cancerforskning är i världsklass och det pågår många viktiga projekt på landets universitet. Till exempel har forskare vid Umeå universitet nyligen lyckats lösa en 50-årig gåta och kartlagt hur viruset EBV kan framkalla cancer i människans celler. Dessa resultat ger hopp om nya behandlingsmetoder.Det krävs mer forskning för att minska antalet cancerfall och i högre grad bota dem som drabbas. För varje skattekrona som läggs på vård avsätts i dag endast 2 öre till att utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling för framtiden. Vi vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt fördubblas och motsvarar 4 öre per vårdkrona. Den investeringen skulle rädda många liv, i såväl Jämtland som nationellt och globalt.Anna Nilsson VindefjärdGeneralsekreterare Forska! SverigeKatrine RiklundProrektor Umeå universitetUlrika Årehed KågströmGeneralsekreterare CancerfondenKatarina JohanssonOrdförande Nätverket mot cancer