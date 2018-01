Zara Larsson storfavorit på P3 Guld

Popstjärnan Zara Larsson, som också hade flest nomineringar i fjol, har chans på några av de allra tyngsta priserna - årets album, årets låt ("Symphony") och livepriset Guldmicken.

Dj-duon Axwell & Ingrosso kan vinna i kategorierna årets grupp, årets dans och årets låt ("More than you know").

Flera artister har chans på dubbla priser, däribland Oskar Linnros, Hov1 och Tjuvjakt.

Även Tove Styrke, som också ska uppträda på galan, är nominerad i två kategorier - årets artist och årets pop.

P3 Guld betyder mycket eftersom det är publiken som röstar, sade Tove Styrke till TT när nomineringarna offentliggjordes.

Bland artisterna som ska uppträda märks också Silvana Imam, Little Jinder, Molly Sandén och Sarah Klang.

Galan leds för fjärde året i rad av radioprofilen Tina Mehrafzoon. Den här gången får hon sällskap av bioaktuelle "Ted - för kärlekens skull"-skådisen Adam Pålsson.

Det känns jättebra. Jag inser hur skönt det är att vara två för det blir mycket friare. Man avlastas och har någon att bolla med. Jag trivs svinbra med Adam, han är väldigt rolig och kvicktänkt, sade Tina Mehrafzoon till TT tidigare i veckan.

P3 Guld-galan sänds i SVT1 och P3 med start klockan 21.