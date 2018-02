Weinsteins bolag stäms av staten New York

Delstatens New Yorks högsta åklagare Eric Schneiderman har lämnat in en stämning mot The Weinstein Company för att brutit mot statens lag om medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Stämningen mot bolaget, grundat av Harvey Weinstein och Robert Weinstein, bygger på anklagelser om att det inte har tagit hand om sina anställda enligt lag.

"Som det står i vår stämningsansökan, The Weinstein Company bröt mot New Yorks lag vid upprepande tillfällen, och misslyckades med att skydda sina anställda från genomgripande sexuella trakasserier, hot och diskriminering", uttalar sig Eric Schneiderman i ett pressmeddelande och poängterar att offer måste bli kompenserade vid en eventuell försäljning av The Weinstein Company.

Filmmogulen Harvey Weinstein anklagades under förra hösten för sexuella övergrepp och trakasserier av mer än hundra kvinnor. Han nekar till anklagelserna om våldtäkt.

I dag vårdas producenten på ett behandlingshem för sexberoende.