Vännerna tog farväl av Johannes Brost

På måndagen samlades Johannes Brost familj och vänner i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm för att ta farväl av den folkkäre skådespelaren som avled tidigare i år. På plats var bland andra Tommy Körberg som framförde Joni Mitchells "Both sides now" under ceremonin.

Han beskriver ceremonin i stort som stillsam "på ett bra sätt" och inte för lång.

Det var bra och fint att säga farväl till den där "ravaillacen", säger han till TT.

Körberg, som var med och bar ut kistan ur kyrkan tillsammans med bland andra Kjell Bergqvist, kommer att minnas sin vän och kollega som "en godhjärtad slarver".

Han var väldigt charmig och hade många fina sidor. Han hade ett socialt patos som jag tycker kom fram när han gjorde Allan Edwalls "Limpan" på Martina Montelius teater Brunnsgatan. Det var väldigt bra! Han har alltid haft det, men jag tror att den där Joker-figuren förstörde lite grann för honom, lite för länge i hans liv.

Johannes Brost avled den 4 januari efter en tids kamp mot cancer, 71 år gammal.