Svårt för Zentropa att få svenska pengar

Anna Serner anser att Zentropas ledning agerat "ignorant och arrogant" vad gäller anklagelserna om årtionden av sexuella trakasserier, mobbning och rituell förnedring, enligt tidningen Politiken.

Det kommer att få ekonomiska konsekvenser, förutspår Serner. Svenska filminstitutet (SFI) är den största samproducenten av Zentropas filmer genom Film i Väst och Zentropa Sweden.

Jag förväntar mig att det blir mycket svårt för Zentropa Danmark att få svenska pengar i framtiden, säger Serner till tidningen.

Enligt Politiken stödjer SFI vanligtvis Lars von Triers filmer med en till två miljoner svenska kronor.

Den danske filmproducenten Peter Aalbæk Jensen har pekats ut i samband med metoo-kampanjen där flera kvinnor med anknytning till Zentropa vittnat om sexuella trakasserier. Aalbæk Jensen, som själv kallar sig för "Svinet", har uttryckt att han helt enkelt tycker att det är roligt att tafsa och inte har för avsikt att sluta.

Film i Väst meddelade förra veckan att de avbryter allt samarbete med den sexanklagade producenten.

Aalbæk Jensen grundade Zentropa tillsammans med regissören Lars von Trier. Han är just nu knuten till vikingadramat "Röde orm" och von Triers "The house that Jack built", som samproduceras av Film i Väst.