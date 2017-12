Ska Östlund få en Golden Globe-nominering?

Bästa manus, bästa regi - och bästa film. Vid filmgalan EFA i helgen tog "The square" emot totalt sex priser. I eftermiddag presenteras nomineringarna till den prestigefulla Golden Globe-galan, vars priser brukar ses som en vink om hur det kommer gå på Oscarsgalan samma år. Ruben Östlunds film är Sveriges Oscarsbidrag och han hoppas efter EFA-succén på en Oscarsnominering.

Överskuggas av Weinstein

Golden Globe-nomineringarna innebär startskottet för en amerikansk galasäsong som i mångt och mycket överskuggas av Weinstein-skandalen och den efterföljande vågen av tunga Hollywoodprofiler som tvingats lämna sina jobb. Att höstens händelser satt sexuella övergrepp och trakasserier under lupp är ingenting som gått Hollywood Foreign Press Association, som delar ut priserna, förbi. Snarare tvärtom - händelserna väntas få effekt bland nomineringarna.

"Weinstein-skandalen, och allt som följde på den, har skapat ett klimat där det är ännu viktigare att sända ut rätt budskap", skriver exempelvis nöjessajten The Wrap.

Favoriterna

Vilka ligger då bäst till för en eller flera nomineringar? Enligt sajten Gold Derby, som tippar galavinnare, ligger Luca Guadagninos "Call me by your name" bra till i de tyngsta kategorierna. Det gör även Guillermo del Toros "The shape of the water", Jordan Peeles "Get out", Greta Gerwigs "Lady bird", Steven Spielbergs "The post" och Martin McDonaghs "Three billboards outside Ebbing, Missouri".

Sajten tippar också att Christopher Nolan's krigsdrama "Dunkirk", ligger bra till i drama- och regissörskategorierna.

Galan äger rum i Los Angeles den 7 januari med programledaren Seth Meyers som värd.