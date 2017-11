Netflix nästa för Ellen Page

Ellen Page gör en av rollerna i Netflix gör en egen version av serieromanerna om "The umbrella academy", skriver Variety.

Bokserien, vars första del kom ut 2007, är skriven av My Chemical Romance-sångaren Gerard Way och illustrerad av Gabriel Bá och handlar om ett gäng dysfunktionella superhjältar. Netflixserien, som inte är animerad, sänds i tio avsnitt med premiär någon gång under nästa år.

Ellen Page fick sitt genombrott i indiefilmen "Juno" 2007, en roll som hon Oscarsnominerades för. Just nu är hon aktuell i Niels Arden Oplevs nyversion av 90-talsfilmen "Dödlig puls".