Tom Odell till Storsjöyran

Den hyllade brittiska singer-songwritern Tom Odell kommer till Östersund och Storsjöyran. Med en intensiv röst växlar Odell mellan storslagen rytmisk pop och rock och mer lågmälda melodier. Hela tiden drivs musiken av ett drivet pianospel.

25-årige Odell upptäcktes av Lily Allen och vann Brit Awards prestigefulla kritikerpris för ep:n "Songs from another love" 2012. Utmärkelsen har tidigare tilldelats artister som Adele, Florence + The Machine och Ellie Goulding. Hans debutalbum "Long way down" kom året därpå och den 10 juni i år släpptes uppföljaren "Wrong crowd".