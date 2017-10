Tolv spännande artister är klara för Länets Allsång

Om du vill sjunga allsång tillsammans med Jesper Sjölander, Jobba Hylén, Cujo Is A Cat, Kingen, Safoura Safavi och Ellen Sundberg så är det på Folkets Hus i Bräcke som du ska befinna dig den 18 oktober. Då står artisterna för underhållningen tillsammans med Bräcke Kyrkokör och Revsund/Sundsjö Sångkör.

Jesper Sjölander känner nog många igen från den populära tv-serien Midnattssol. Jesper kommer ursprungligen från Stavre i Bräcke kommun, men bor numera i Stockholm.

– Att som uppväxt och med rötter i Stavre få komma hem och uppträda i Bräcke kommun känns inspirerande. Jag hoppas på ett välfyllt folkets hus. Det är första gången jag uppträder i Bräcke så jag hoppas att det är många som kommer och sjunger med, skriver Jesper i ett pressmeddelande.

Den 20 oktober kan du se framträdanden av och sjunga allsång med Sisanda Nilsson, Bedroom Eyes, Dunderpatrullen, Tanja Nordfjell, Blue Mountain Boys, Hans Löfgren, Ellen Sundberg och Safoura Safavi i Sporthallen i Östersund. Artisterna backas då upp av körerna Cantilena och Decibel.

Sisanda Nilsson är en låtskrivare och sångerska från Sydafrika. Sedan två år tillbaka bor hon i Östersund och under Länets Allsång kommer hon att sjunga på svenska för första gången. Hon framför även den egenskrivna låten "If this is love" som vann P4 Jämtlands länsfinal i P4-nästa i våras.

– Jag är verkligen exalterad över att uppträda på Länets Allsång. Det är mitt första uppträdande i Östersund och just nu över jag på svenska texter. Det är första gången någonsin som jag övar in en svensk låt. Det är väldigt spännande, skriver Sisanda Nilsson i ett pressmeddelande.

Vill du besöka Länets Allsång så föranmäler du dig på lfz.se senast den 16 oktober. Allsångsledare är Julia Messelt, Kristallenprisvinnare, programledare och producent från Duved.

