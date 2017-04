Säkert med nya röster i Östersund

Annika Norlin

+ Född 1977 i Östersund. Bor i Umeå.

+ Verksam som artist under artistnamnen Hello Saferide (på engelska) och Säkert (på svenska). Pluggar psykologi vid sidan om musiken.

+ Debuterade 2005 med Hello Saferide-albumet "Introducing... Hello Saferide". Har sedan dess givit ut Hello Saferide-skivorna "More modern short stories from Hello Saferide" och "The fox, the hunter and Hello Saferide" samt Säkert-skivorna "Säkert", "Facit" och "Säkert på engelska".

+ Aktuell med nya Säkert-albumet "Däggdjur", som släpptes i februari, där hon bjudit in en rad gästsångare – däribland Alina Björkén från Könsförrädare, Jakob Hellman, Ola Klüft från The Perishers, Jakob Nyström från Isolation Years, Lina Högström från Skator och Martin Hanberg från Vapnet.