Pet Shop Boys till Storsjöyran 2017

– I dessa tider känns det helt rätt med en duo som alltid varit en symbol för drömmen om en öppen, gränsöverskridande och hoppfull värld. Pet Shop Boys är den perfekta akten för vår Summer of Love 2017, säger Storsjöyrans artistansvariga Andrea Wiktorsson i ett pressmeddelande.

De har uppträtt på Storsjöyran tidigare, sommaren 2004.

Med över 100 miljoner sålda skivor är de en av pophistoriens mest framgångsrika grupper, med odödliga hits som Always on my Mind, West End Girls, Domino Dancing, Go West och New York City Boy och många fler.

2015 var Pet Shops Boys det stora namnet på Way Out West-festivalen. I sommar tar de sin nya stora turné ”The Super Tour” till Sverige och Storsjöyran.Den 28 juli intar de Stortorget med en spektakulär scenshow och storslagen hitkavalkad.

Pet Shop Boys är aktuella med nya albumet Super.

