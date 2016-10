Jill Johnson var värd väntan – hon är bättre än någonsin

Jill Johnson släppte nyligen för första gången på fyra år en skiva med nyskriven musik.

– Man skulle kunna tro att det handlade om skrivkramp. Men det kom lite emellan. 155 krogshower, två säsonger av "Jills veranda", en duettskiva med Doug Seegers och en storbandsplatta till min pappa, säger hon i ett mellansnack.

Med ett sådant schema är det inte konstigt att den nya skivan har låtit vänta på sig. Men skivan, som passande nog heter "For you I'll wait" var verkligen värd att vänta på – Jill Johnson har aldrig låtit bättre på platta.

Början till "For you I'll wait" kom till när hon satt tillsammans med Gabriel Kelley, som har fått lite av ett genombrott i Sverige efter sin medverkan i just "Jills veranda" och som har besökt Östersund tre gånger det senaste året. Titelspåret på skivan skrevs av Gabriel Kelley och Jill Johnson föll för låten direkt. På skivan sjunger de båda duett, men på turnén som följer skivan är Gabriel Kelley utbytt mot bandledaren Göran Eriksson. Han är en god ersättare och det är en storslagen version av det vackra titelspåret som framförs på scenen på OSD.

– I februari, när jag gick ut med att jag skulle på den här turnén hade jag inte skrivit en enda låt till skivan. Men så spelade Gabriel upp den här låten. Det är en passande titel eftersom jag väntade på er i publiken, jag väntar på att resterande ska förstå storheten i den här musiken, som jag älskar så mycket. Och så väntar jag på att jag själv ska "peaka". Det sägs att man gör det efter 40 och det har gått tre år, så det händer nog när som helst, säger Jill Johnson.

Det har redan hänt. "For you I'll wait" är hennes största stund på skiva och live lyckas hon alldeles utmärkt med att överföra magin i de starka och bitvis väldigt gripande sångerna.

I en intervju med tidningen The Tennessean i maj 2015 säger Jill Johnson att Sverige har missat den stora traditionen av historieberättande i countrymusiken. Själv har hon definitivt hittat dit och anekdoterna hon berättar innan hon spelar låtarna förstärker budskapen i texterna. Som i "All just in your mind", en låt hon skrev till en ung kvinna som gått på hennes konserter i tio år, men som inte alltid mår bra.

– Jag har fått, kanske på grund av "Jills veranda", många unga tjejer i publiken de senaste åren. Unga tjejer mår inte alltid så bra och det bekymrar mig, både som kvinna och mamma. Den här kvinnan är jag så orolig för, jag tittar alltid efter henne när vi är i hennes trakter, säger Jill Johnson innan låten spelas.

"All just in your mind" känns i varje del av kroppen efter den presentationen. När Jill Johnson, efter att ha sjungit en makalös version av "The night I cry" lämnar scenen börjar väntan på nytt. Väntan efter att få se henne på scen igen.