Grumligt, tidigare Grumligt vatten kommer att ha releasefest för sin nya skiva på Jazzköket fredag 21 samt lördag 22 oktober med start 23.00

Under dessa två kvällar kommer en liveskiva att spelas in. Grumligt är ett bluesband med 20 års erfarenhet på musikscenen. Det är ett band som växlar mellan olika amerikanska stilar med bluesmusiken som grundstomme. Under 2016 har Grumligt arbetat med eget material och ny skiva. Repertoaren har fyllts på, Robert Jonsons Delta blues varvas med egna låtar och musik av bland annat J.J. Cale, Muddy Waters och Eric Bibb. Det är musik med gitarr, bas, trummor och munspel.