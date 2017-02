Energirik Rookiefestival i Östersund

Östersunds andra Rookiefestivalen arrangerades i lördags. Elva unga akter framträdde i Storsjöteaterns källare samt på Jazzköket.

Det finns arrangörer och så finns Tina Mattsson. Tina skapar det scenutrymme som så väl behövs för unga lovande talanger inom musik och dans i länet. Jag besökte Storsjöteatern under lördagskvällen och kände mig lite småseg när jag kom dit men under kvällen fick jag en rad energikickar utan like. Tack alla ni som stod på scenerna. Detta lovar otroligt gott för länets framtida musikliv. Akterna som spelade på Storsjöteatern var Cherry Kahn, Ida Graae, Exogenous, Erika & Sofia, Sista minuten, Running Cooper, Neil Karlsson och dansarna - OneMotion.