En klassisk konsert med Sam Outlaw – som hör hemma på större scener

Östersund har verkligen bjudit älskare av country och americana på massor med godbitar serverade de senaste åren. Flera namn som har slagit igenom stort eller är på väg mot sitt genombrott har visat upp sig i vår stad. Förra veckan spelade exempelvis Turnpike Troubadours, som i april 2013 stod på Gamla Teaterns scen, på Grand Ole Opry i Nashville – kanske den mest klassiska countryscenen av dem alla.

Om det finns någon rättvisa i musikbranschen är väl tveksamt – men om det gör det är Sam Outlaw näste man att slå igenom stort. 33-åringen från Los Angeles har haft en kometkarriär och bara satsat för fullt på musiken i lite drygt 1.5 år. Det tror man inte när man ser honom uppträda.

Sam Outlaw har hyllats stort av stjärnan Ryan Adams – som kallar låtarna på Outlaws debutskiva "Angeleno" för "en nivå över fantastiskt låtskrivande". Det är egentligen bara att hålla med Ryan Adams.

Från scenen på Storsjöteatern, där Sam Outlaw tillsammans med vännerna Molly Parden och Danny Garcia bjuder på innerliga versioner av sina låtar blandat med humoristiska anekdoter om hur låtarna kom till, växer de ytterligare.

– Jag var tidigare i ett dåligt förhållande, vilket är perfekt för att skriva countrylåtar. Nu är jag i ett lyckligt äktenskap och skriver mest töntiga kärlekssånger, säger han innan han introducerar "Love her for a while".

Har man någon gång känt liknande varma känslor för en annan människa är det omöjligt att inte gripas av den låten i det här framförandet.

Det närmaste Sam Outlaw har kommit en hit, "Ghost town", får en ny dimension när han berättar om hur han tillägnade den till sin mamma, och "Angeleno", som han ger till skivans producent – stjärngitarristen Ry Cooder – ruskar om ordentligt.

Sam Outlaw tillhör framtiden inom countrymusiken, men han är också noga med att framhålla hur han inspireras av gamla countryhjältar. Som väldigt många föll han pladask när han för första gången hörde Emmylou Harris. När han och Molly Parden tillsammans framför Gram Parsons "Juanita" framstår de båda som 2010-talets version av Gram och Emmylou.

Molly Parden värmer själv upp med några egenskrivna låtar och berättar att hon inte ger ut musik så ofta. Det borde hon göra. Hon har en liten men stark låtskatt.

Bröderna Johannes och Albin Söderlund är vanligtvis med i länets bästa countryband Lumberjack and the suits. Då det bandet numera inte är så aktivt kör bröderna ett eget race. Att de kan sin countrymusik är det ingen tvekan om. De bjuder på fyra egna låtar som lovar mer, och fyra snyggt förpackade covers.Missade ni den här kvällen är det bara att beklaga.