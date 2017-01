Ed Sheeran och Zara Larsson – här är vårens hetaste album

Den 25-årige britten Ed Sheeran är en av de senaste årens allra mest framgångsrika kommersiella artister. Hans två album "+"och "x" har sålt i över tio miljoner exemplar sedan 2011.

Den 3 mars har de blivit dags för Sheerans tredje album "÷". De två första singlarna "Shape of you" och "Castle on the hill" har redan rönt framgångar – den förstnämnda slog till exempel nytt Spotifyrekord med 53 miljoner spelningar på en vecka när den släpptes i början av januari.

Läs också: Superhjältar och starka kvinnor – så blir våren på biodukarna

Vid sidan om Ed Sheeran är det dock tunt med riktigt tunga namn i listan över vårens officiella albumsläpp. Flera stora artister väntas dock ge ut skivor under de kommande månaderna - däribland Major Lazer, Iggy Azalea, Fergie och Gorillaz.

Däremot väntar en del tunga indiesläpp. I början av mars kommer till exempel nya skivor med de amerikanska banden The Shins och The Magnetic Fields. De sistnämnda ger ut albumet "50 song memoir" som, precis som titeln antyder, innehåller 50 låtar – en för varje år som frontmannen Stephin Merritt har levt.

På den svenska sidan ser det lite bättre ut. Redan på fredag, den 20 januari, släpps "Allting låter som Slipknot", det nya albumet från Takida-sångaren Robert Petterssons sidoprojekt Stiftelsen.

Den 3 februari kommer sedan Annika Norlin med en ny Säkert-skiva och den 17 februari gör den dynamiska duon Johnossi albumcomeback efter fyra år.

Eventuellt väntas också skivor från några av våra stora internationella stjärnor. Zara Larssons nya album skulle egentligen ha släppts i höstas men det har skjutits upp gång på gång – nu sägs det dock vara på gång.

Tove Lo gav visserligen ut albumet "Lady wood" ihöstas men redan då sade hon att det var den första delen av två. Den andradelen väntas under 2017 _ kanske redan i vår?

Linus Brännström/TT

Fakta: Vårens skivor i urval

JANUARI

20: Austra:"Future politics", Foxygen: "Hang", Mike Oldfield: "Return to Ommadawn", Stiftelsen: "Allting låter som Slipknot", Peter Morén: "40", Mick Harvey: "Intoxicated women", Jennie Abrahamsson: "Reverseries".

27:Japandroids: "Near of the wild heart of life", Migos: "Culture", Omar Rodríguez-López: "Zen thrills", Cloud Nothings: "Life without sound", Kreator: "God of violence", Ty Segall: "Ty Segall", Tinie Tempah: "Youth", Train: "A girl, a bottle, a boat", Minor Victories: "Orchestral variations", Tift Merritt: "Stitch of the world", Joshua Radin: "High and low", Mark Eitzel: "Hey Mr Ferryman".

FEBRUARI

3: Säkert: "Däggdjur", Big Sean: "I decided", Elbow: "Little fictions", The Tarantula Waltz: "Blue as in a bliss", LeAnn Rimes: "Remnants", Surfer Blood: "Snowdonia".

10: INVSN:"The beautiful stories", Tinariwen: "Elwan", Lupe Fiasco:"Drogas light".

14: Marilyn Manson: "SAY10".

17:Johnossi: "Blood jungle", Jens Lekman: "Life will see younow", Ryan Adams: "Prisoner", Alison Krauss: "Windy city", Bing & Ruth: "No home of the mind".

27: Sun Kil Moon: "Common as light and love are red valleys of blood".

MARS

3: Ed Sheeran: "÷", The Magnetic Fields: "50 song memoir", Grandaddy: "Last place".

10: The Shins: "Heartworms", Laura Marling: "Semper femina", Greg Graffin: "Miliport".

17: TakeThat: "Wonderland", Spoon: "Hot thoughts", Obituary: "Obituary".

24: The Jesus and Mary Chain: "Damage and joy", Pallbearer:"Heartless".

31: Nelly Furtado: "The ride", British Sea Power: "Let the dancers inherit the party".

APRIL

7: Deep Purple: "Infinite".

UNDER VÅREN (ännu utan releasedatum)

Zara Larsson, Tove Lo, Major Lazer, Iggy Azalea, Fergie, Beri, Charli XCX, Kelly Clarkson, Arcade Fire, Arch Enemy, Blondie, Gorillaz, Haim, Eric Prydz, Katy Perry, Kylie Minouge, Lil Wayne, Liam Gallagher, Mnek, The Offspring, Slipknot, Chromatics, Mac DeMarco, Fleet Foxes, Lorde, Vampire Weekend, The War on Drugs, Sebastian Stakset, Loney Dear, Nonono.

Med reservation för ändringar.