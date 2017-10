Dolly Style: En glittervärld med många bottnar

Dolly Style kan beskrivas som tre sjungande väsen. Riktiga seriehjältar sprungen ur serier som My Little Pony Equestrian Girls och Winx Club.

Holly, Molly och Polly har skapat en liten färgsprakande värld för alla som har barnasinnet kvar. Genom att blanda japansk street fashion som Gyaru med fairy kei-stilen (som vi känner igen från artister som Yohio).

Men det är ju trots allt musiken som är det främsta med Dolly Style.

När jag var i 6-10 år åldern så var det mest Herreys och Carola som gällde. Eller något annat från Bert Karlssons artiststall med Lasse Holm som främsta låtskrivare. Inte förrän Orup dök upp med sina mer barnförbjuda texter, men med trallvänliga poplåtar, så förstod man vilken kraft det fanns i en vanlig poplåt. Dolly Style fyller samma funktion för kidsen i dag. Med texter som är lite mer vuxna för de in tonårsproblematik in i en glittervärld av enhörningar och glass.

Det ger dem fler bottnar och gör dem intressanta. Musiken handlar även om snygga sånginsatser, klockrena refränger och medryckande beats. En formel som funnits tillgänglig sedan början av 1960-talet. Dolly Style är med andra ord lika viktiga för kidsen i dag som Lesley Gore var när hon gav ut singeln "You don´t own me".

Låtar som "Young And Restless", "Bye bye bby boo" och "Rollercoaster" är pop med tidlösa drag. "Upsie Daisy" och "Cherry Gum" flirtar en hel del på J-pop och har även de blytunga refränger som fastnar.

Utifrån en popnörds perspektiv. Vad mer kan man begära?

Deras publik älskade varenda minut i deras sällskap. Och min sexåriga dotter förvånade mig med att kunna så väl texter som danssteg. Så även föräldrar kan ta till sig av Dolly Style. Och göra världen lite mer färgstark och regnbågsljus.

Det kanske behövs i dag.