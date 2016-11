Dennis Kalla på Tings

Sedan debuten 2014 har Dennis Kalla turnerat landet runt med sina känsliga popballader. Han kommer från Kiruna och den andra singeln "Change Your Mind" rankades som Bäst från Norrbotten 2015. Under följande konserter byggde han upp ett rykte som en karismatisk och intensiv liveartist. Han skriver alla låtar själv och de handlar om kärlek, smärta och livet. I maj släppte Kalla sin debut-EP "The Ones That Matter" med låtar som snabbt fått genomslag. På lördag 5 november uppträder han på Café Tingshuset i Östersund.