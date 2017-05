De vann Musik Direkts regionfinal – nästa år byter tävlingen skepnad

Så var det sista Musik Direkt över för i år. Och för alltid. Men tävlingen som samlar unga musiker kommer tillbaka under ett annat namn från och med nästa år. Imagine Sweden, kommer namnet att bli och blir en slags portal in till en internationell tävlingsscen.

Men än så länge är året 2017 och årets regionfinal är nu mer avgjord.

12 stycken tävlande gjorde upp om priserna. Elva kom till start. Och man kan lugnt säga att konkurrensen var stenhård.

Estrad Norr-priset vann Trio On Hold med motiveringen: För en lekfull musikalisk gestaltning med kärleksfull lyhördhet. Trio On Hold med William Wingbro i spetsen hade skrivit en låt med inspiration av Oviksfjällen. Ett slags Toots Thielemans-jazz med lite 70-tals influenser.

Via sms kunde även publiken rösta på sina favoriter och som pris fick The Blue Valentines 3000 kr hos Musikanten. The Blue Valentines kändes som ett jazzband direkt från Twin Peaks. Lekfullhet blandades med ren uppvisning i kunnande. Samt att de nog hade Sveriges yngsta brassduo.

Studieförbundet Sensus stod även för ett pris där vinnarna i Infernum får en studioinspelning. Infernum var bandet som stod för kvällens mangel. Det var ingen slump att Iron Maiden och Manowar fanns som tryck på artisternas kläder. Två egna kompositioner framfördes, där man lätt kunde höra en klar talang för gitarr-riff och melodikänsla.

Sedan fanns det andra akter som blev något av personliga favoriter. Bland dem kan nämnas:

Reverie gav ett kul intryck rockband som mer förde tankarna mot gamla 1970-tals rockare som City Boy och Cheap Trick.

Erika och Sofia Forslund gav ett litet nervöst intryck, men här fanns det låtskrivartalang i överflöd. Starka melodier med en säregen melankolisk ton. Som låtskrivare har de redan nu kommit på knepet. Det är bara att köra på.

Erika och Sofia var inte de enda som imponerade med låtskrivartalang. Bandet Kiss This hade sedan en vecka tillbaka komponerat något av en hitlåt. Med catchigt riff och bra dynamik mellan vers och refräng.

Framtiden för jämtländsk musik är väldigt ljus just nu.