Cleo och Fireside till Åre Sessions

Åre Sessions avslöjar nu fem nya bokningar. Bland annat tar Umeårapparen Cleo med sig ett gäng vänner till den nya festivalen _ de kommer att uppträda under namnet Cleo & Friends.

Dessutom är det återförenade norrbottniska rockbandet Fireside klart för Åre Sessions liksom Jireel, Anna of the North och den norska hiphopduon Karpe Diem.

Sedan tidigare är Veronica Maggio, The Hives, Little Jinder, Hurula, Erik Lundin, Ana Diaz och State of Sound klara för festivalen som pågår 29–30 april i just Åre.