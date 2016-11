Blink-182: Vår bästa tid är nu

I somras fick Blink-182 sin första listetta på 15 år med "California". Men om klockan vrids tillbaka ytterligare, till början av 2015, såg det inte lika lovande ut. Trions framtid svävade i ovisshet sedan basisten Mark Hoppus och trummisen Travis Barker hade hamnat i öppen konflikt med sångaren Tom DeLonge.

Lösningen blev att bandet Alkaline Trios sångare Matt Skiba hoppade in i DeLonges ställe.

Inhoppet blev permanent och den nya konstellationen fungerar bättre än någon vågade hoppas på, säger Mark Hoppus:

– Matt gjorde inträde i bandet under vad som hade kunnat vara väldigt svåra omständigheter. Han har gjort ett fantastiskt arbete med att hedra vårt musikaliska arv och samtidigt gjort rollen till sin egen. Travis och jag nämnde faktiskt aldrig någon annan än Matt när vi pratade om hur vi skulle fortsätta med Blink-182.

Stockholmsbesöket sammanfaller med nyheten att Blink-182 kommer att uppträda på Gröna Lund nästa sommar, och det är inte uteslutet att det blir fler Sverigespelningar på turnén.

– Förhoppningsvis blir det fler datum i Sverige, men just nu vet jag inte, säger Hoppus.

Mark Hoppus och Matt Skiba har varit vänner i många år. Utöver att de nuförtiden kan kalla sig bandkollegor så har de även en bokklubb tillsammans. För dem är litteraturen en viktig inspirationskälla till musiken och såväl Cormac McCarthys "Blodets meridian" som Erik Larsons "The devil in the white city" nämns som titlar de har läst gemensamt.

– Det handlar inte om att exakt försöka återskapa någonting du läst, hört eller sett. Snarare handlar det om att ta tillvara på känslan som uppstår när man till exempel läser någonting och försöka förmedla den till lyssnarna, säger Matt Skiba.

– Jag tycker om att bläddra igenom en bok i jakt på ord jag sällan använder i mina texter, säger Mark Hoppus.

Vilket är det senaste exemplet på ett sådant ord?

– "Vattenfall".

