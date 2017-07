Bedroom Eyes värmer upp festivalpubliken under förYRa

I år får Storsjöyran en förfest som äger rum under Yranveckan på restaurang Temperance, ute eller inne beroende på vädret. På onsdagen framträder State Of Mud och Môra-Per. Bakom skivspelaren finns dj-duon Björn Bostrand och Lennart Jonasson från IF Popgeni. Torsdagsscenen förgylls av albumaktuella Bedroom Eyes och Reseda medan dj-kollektivet Bauta lovar att fylla både dagen och kvällen med musik av och med kvinnor.

FörYra anordnas av Sensus studieförbund i tätt samarbete med de lokala arrangörerna/föreningarna IF Popgeni och Corazon. (LT)