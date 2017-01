Annika Norlin gör avskalad spelning i Östersund

Den 3 februari kommer Annika Norlins nya album "Däggdjur" och därefter drar hon ut på turné med sitt alterego Säkert! Sex stopp är klara, varav ett blir i Östersund på Gamla Teatern 7 april.

Men att det skulle bli en ny skiva och ny turné var aldrig någon självklarhet. Annika Norlin trodde inte att hon hade något mer att säga efter en turné i Norge med albumet "Facit". Hon uttrycker det så här: "Jag hade en känsla av att allt var bra med det här bandet utom jag själv. Jag skulle ha kunnat åka runt med dem för alltid, sitta i norska hamnar, men dessvärre var det som att det tömde mig att göra "Facit", jag hade ingenting mer att säga och tänkte att det var slut där."

Som tur var för fansen var det inte över. "Däggdjur" beskrivs som en avskalad skiva och därigenom blir det också avskalade spelningar i teatermiljö. Annika Norlin har bland annat hämtat inspiration från Nirvana Unplugged för att skapa formen.

Låtarna beskriver hon bäst själv: de "handlar om att prata med folk, att inte vilja prata med folk, att vara rädd för folk, att sova bredvid folk, att ligga med folk, att känna sig nära folk, att inte känna sig nära folk. Att det blir vår och att bli äldre och att få kids och gå på Grammisgalan."

Support under turnén är Umeåartisten Jakob Nyström. Tidigare har han varit frontman i band som Isolation Years och Two White Horses. Nu står han på egna ben under pseudonymen Algesten med ett självbetitlat album i bagaget.