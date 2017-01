Alan Walker och Astrid S till Yran

Två norska stjärnskott är klara för sommarens Storsjöyra 28–29 juli.

Alan Walker föddes 1997 i Northampton, England. Flyttade till Bergen i Norge vid två års ålder. För fyra år sedan började han göra musik och släppte singeln "Fade" som fick stort genomslag i datorspelsvärlden. En ny version gjordes av låten för att även locka andra lyssnare; "Faded" blev en monsterhit. Nästan 900 miljoner visningar på YouTube och över 500 miljoner spelningar på Spotify senare får Walker agera dragplåster på festivaler världen över med dansvänliga låtar som "Spectre", "Sing Me To Sleep", "Routine" och nu senast den aktuella superhitten "Alone".

Astrid S är uppvuxen i byn Berkåk i södra Tröndelag och har snabbt etablerat sig på den stora musikmarknaden. Med poplåtar som "2AM", "Hurt So Good" och "Running Out" har hon hittills hunnit sälja fem x platina, göra musik med Avicii, nomineras till norska Grammisgalan, vinna Årets Nykomling och Årets Låt på P3 Gull och utses till Best Norwegian Act på MTV EMA Awards 2015.