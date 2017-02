2017 måste bli musik-mot-Trump-året

Springsteen är det. Madonna och Meryl Streep likaså. Liksom Neil Young, Aimee Mann, R.E.M., My Morning Jacket-sångaren Jim James och många, många andra inom musik- och skådespelarskrået är emot Donald Trump.. Men nu sitter han där. Den enfaldiga mannen som framkallar kalla kårar med sina reaktionära, nationalistiska, rasistiska åsikter och djupa kvinnoförakt.

Green Day gick i fronten för protesterna när man under sitt framträdande på American Music Award plussade på originaltexten till Bang Bang med uppropet No Trump, no KKK, no facist USA. För att inte tala om svenskfödda låtskrivaren, producenten och artisten Ledinsky som är signad av stora Atlantic Records och klart passande tidsmässigt släppte sin debut-EP High Society under valkampanjen. Där finns kontroversiella monsterhiten DonaldTrumpMakesMeWannaSmokeCrack.

"Donald Trump är en symbol för försämring och tillbakagång in i mörkret. "Jag ville medvetet göra en ganska puckad lättsmält låt då ämnet är så läskigt deprimerande. Vi är tillbaka i 30-talet i retorik och agerande, Europa stänger gränser och USA bygger murar", säger Ledinsky.

Nu gick den musikaliska mobilisering under presidentvalkampanjen inte som man hade hoppats på så motståndet och mobiliseringen mot rasism, trångsynthet och intolerans måste bara fortsätta att växa. 2017 och de följande fyra åren måste bara bli musik-mot-Trump-åren och med tanke på att hans installationskonsert floppade med näst intill total artistbojkott så är det redan en rörelse satt i rullning.

Ett par rejält pricksäkra indielistor på Spotify under titeln Rock Against Trump! och den lite mer stjärnspäckade 30 Days, 30 Songs är alla skapade under den amerikanska valrörelsen. De som formade 30-listan har som ambition att under de närmaste fyra åren samla ihop 1000 original låtar under spellistan 1000 Days, 1000 Songs och när jag skriver det här innehåller 50 tonsatta protester. Rykande färskt är projektet Our First 100 Days på bandcamp.com. Svenske Jens Lekman, tillsammans med bland andra Angel Olsen, Will Oldham och How to Dress Well, är några av de 100 artisterna som protesterar genom att släppa en ny låt varje dag under Trumps 100 första dagar som president. Alla intäkter kommer gå till ändamål som organisationen bakom projektet anser vara hotade av den nye presidenten, exempelvis grupper som arbetar för kvinnor och migranters rättigheter.

Men nu är det inte bara det stora landet i väster som är i behov av musiklistor av artister och band och som tar ställning mot fascism, rasism, främlingsfientlighet och kulturellt förtryck. Vi behöver bara blicka utanför våra egna dörrar för att bli medvetna om att det fula trynet ständigt lurar runt hörnet.