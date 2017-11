Motsträvig Anna Ternheim på nya skivan

Det dröjde fyra år mellan Anna Ternheims två senaste album "The night visitor" och "For the young". Därför är det överraskande att hon bara två år efter den sistnämnd är tillbaka med nya skivan "All the way the Rio".

Men jag började med den innan jag gjorde "For the young" så den har faktiskt tagit väldigt lång tid, säger Anna Ternheim.

Hon berättar att de inspelningarna gjordes redan för fem år sedan tillsammans med musiker som Johan Berthling, Tomas Hallonsten och Andreas Dahlbäck.

"Stod och jammade"

Processen skiljde sig rejält från hur det brukar gå till Anna Ternheim gör skivor. I vanliga fall skriver hon först färdigt låtarna - nu gick de in i studion med "väldigt vaga skisser".

Det här är liksom sitt eget lilla universum och det fanns ingen tydlig bild av hur det skulle låta, det handlade mer om hur processen skulle se ut.

Vi stod och jammade och så spelade vi in det. Jag antar att det var någon sådan här längtan efter att vara helt fri.

Efteråt gick alla vidare med andra projekt och de inte helt färdiga låtarna blev liggande. Anna Ternheim visste inte ens om hon någonsin skulle ge ut låtarna - allt ändrades dock när hon i fjol träffade fotografen Jacob Felländer i New York.

"En annan tidsålder"

Hon fick se bilder från vad som skulle bli hans utställning "The mountain theory" och han fick höra låtarna.

Det blev en katalysator. Det kändes som att det fanns någon beröringspunkt så vi tänkte att vi kanske kan göra något ihop, det gav mig en nytändning och gjorde att det kändes kul att jobba med låtarna igen.

Anna Ternheim satte titlar på Jacob Felländers bilder och "All the way to Rio" används som soundtrack till hans utställning. Jacob Felländers foton på bergsmassiv återfinns samtidigt på omslaget till vinylutgåvan av Anna Ternheims album.

Det är ett klassiskt, påkostat skivomslag med 20-sidig booklet - gjort i en tid där de flesta aldrig ens ser en fysisk skiva.

Hela den här skivan är gjord som att man levde i en annan tidsålder. Det är åtta låtar som hänger ihop och blir något slags värld, målet var helheten.

Turné med Hederos

Hon tror att "All the way to Rio", med sina långa instrumentalpartier, bäst avnjuts som en helhet.

Om man har tålamod kan man sitta ner med hörlurar, eller vara ute och gå, och lyssna igenom hela. Det är så jag tycker att den ska upplevas.

Efter skivsläppet väntar ett annat samarbete för Anna Ternheim. Hon ger sig ut på en stor turné tillsammans med pianisten Martin Hederos, känd från bland annat The Soundtrack of Our Lives

Det är av en ren lust och nyfikenhet. Jag tycker att Martin är en fantastisk musiker och har varit ett fan på håll. Vi har stött på varandra genom åren och sagt att det vore kul att spela ihop någon gång men det har aldrig blivit av förrän nu.