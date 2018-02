Lady Gaga ställer in i Sverige igen

Det är de tio sista datumen på Lady Gagas världsturné "The Joanne world tour" som ställs in. Det betyder att det utöver Stockholm inte heller blir några konserter i Köpenhamn, London, Manchester, Zürich, Köln, Paris och Berlin.

Beslutet fattades på fredagskvällen på läkares inrådan.

"Jag är så förkrossad att jag inte ens kan beskriva det. Allt jag vet är att om jag inte gör det här, så står jag inte för ord och mening med min musik. Jag lovar att jag kommer tillbaka till era städer, men just nu måste jag sätta min hälsa och mitt välmående främst", skriver Lady Gaga på Twitter.

I mitten av september i fjol sköt stjärnan upp Europadelen av sin turné första gången. Hon lider av den kroniska sjukdomen fibromyalgi, och på inrådan av läkare ställde hon då in alla Europaspelningar, bland annat en Stockholmsspelning som var planerad till oktober. Hon ställde även in en planerad spelning på Rock in Rio-festivalen i Brasilien på grund av sina hälsoproblem.

Det är inte känt om det eller när turnén återupptas, men pengarna för de inställda spelningarna återbetalas.