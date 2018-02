Hyllad "Bond"-regissör död

Den brittiske regissören Lewis Gilbert är död. Gilbert regisserade sin första långfilm, "Den lilla dansösen", 1947 och har sedan dess gjort omkring 40 filmer. Mest känd är han för "Fallet Alfie" (1966) för vilken han nominerades till så väl en Oscar som en Golden Globe. På Cannes filmfestival tilldelades han juryns specialpris - och var nominerad till den prestigefulla Guldpalmen.

På listan över hans filmer finns även "Haunted" (1995), "Timmarna med Rita" (1986) och flera klassiska James Bond-filmer med Roger Moore.

"Lewis var en sann gentleman. Han gjort en stor en stor insats för den brittiska filmindustrin så väl som för Bond-filmerna genom sin regi av 'Man lever bara två gånger', 'Älskade spion' och 'Moonraker'. Hans filmer är inte bara älskade av oss utan anses också vara klassiker i serien. Han kommer att saknas oerhört", säger Bond-producenterna Michael G Wilson och Barbara Broccoli i ett uttalande.

2002 års "Before you go" med Julie Walters blev hans sista.

Lewis Gilbert blev 97 år gammal.