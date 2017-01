Ove kan få dubbel Oscar

– Vi blev kontaktade av Justin Timberlake som var ansvarig för musiken i "Trolls". De behövde en låt till slutet på filmen där alla blir sams och glada, en kraftfull scen, plus att de visade vilka andra låtar som var med, gamla klassiker som "September" och "True colors". Så vi bestämde oss för att göra något som kändes tidlöst fast modernt. Det var fantastiskt att göra något så musikaliskt roligt att till och med mina gamla musikerpolare i Karlshamn kan tycka att jag inte har tappat det helt.

Max Martin och Johan "Shellback" Schuster är nominerade för låten "Can't stop the feeling", som framförs av Justin Timberlake i filmen "Trolls". Så här sade Johan Schuster till TT i slutet av förra året:

De nominerade

Här är de nominerade i de tyngsta klasserna:

Bästa film: "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or high water", "Dolda tillgångar", "La la land", "Lion", "Manchester by the Sea".

Bästa regi: Denis Villeneuve ("Arrival"), Mel Gibson ("Hacksaw Ridge"), Damien Chazelle ("La la land"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea"), Barry Jenkins ("Moonlight").

Bästa kvinnliga huvudroll: Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie"), Emma Stone ("La la land"), Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins").

Bästa manliga huvudroll: Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Ryan Gosling ("La la land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic: En annorlunda pappa"), Denzel Washington ("Fences").

Bästa kvinnliga biroll: Viola Davis ("Fences"), Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion"), Octavia Spencer ("Dolda tillgångar"), Michelle Williams ("Manchester by the Sea").

Bästa manliga biroll: Mahershala Ali ("Moonlight"), Jeff Bridges ("Hell or high water"), Lucas Hedges ("Manchester by the Sea"), Dev Patel ("Lion"), Michael Shannon ("Nocturnal animals").

Bästa icke engelskspråkiga film: "Under sanden" (Danmark), "En man som heter Ove" (Sverige), "The salesman" (Iran), "Tanna" (Australien), "Min pappa Toni Erdmann" (Tyskland).