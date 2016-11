Filmfestivalen Dellie Maa – äntligen i Östersund

Filmer och föreläsningar i helgen

Fredag

Film: Birkebeinerne (Sápmi). Historiskt äventyr baserat på verkliga händelser från 1200-talets Norge där en hemlig kungason är i fara.

Film: Embrace of the Serpent. Poetiskt och obekvämt om kolonialismens härjningar och en shaman i Amazonas. (Colombia).

Lördag

Film: Jahki ii leat jagi viellja, Hej då Halleluja (Sápmi). Personlig film om en dödlig sjukdom och en tro på en gud som kan hela alla sjukdomar.

Film: Te Kuhane o te tupuna/Förfädernas andar (Påskön/Chile). Omen farfar och en flicka på jakt efter en av öns stulna skulpturer.

Föreläsning: P-J Idivuoma om tv-serien Renskötarna.

Föreläsning: Ande Somby – När man möter rovkulturen.

Film: Boy (Nya Zealand). Varm uppväxtskildring från ett 80-tal där en frånvarande pappa plötsligt snubblar in i sina barns liv.

Konsert med Hanna Nutti och Ande Somby på Lagerbaren

Söndag

Filmfrukost, The Oka Legacy (Kanada), Tullgatan 6. En dokumentär om Oka-krisen där en konflikt uppstod när en golfbana skulle anläggas på mohawkernas land 1990. Krisen ändrade urfolksidentiteten i Kanada.

Föreläsning av Maja Hagerman om rasbiologi och filmvisning av hennes "Hur gör man för att rädda ett folk?" på Regina (Gaaltijes eget arrangemang).

Köttsoppa på Gaaltije.

Konsert med Sofia Jannok, We are still here – tour, Gamla teatern

(På Folkets bio Regina om ej annat anges).