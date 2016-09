Disney satsar på ny version av klassikern "Lejonkungen"

"Entusiastisk över mitt nya projekt", skriver Favreau på Twitter. Han avslutar meddelandet med två symboler; ett lejonansikte och en kungakrona.

I likhet med den moderniserade "Djungelboken", som hade svensk premiär i april, väntas nya "Lejonkungen" till största delen vara digitalt animerad. Branschidningen Variety skriver att Disney förmodligen kommer att behålla Elton Johns och Time Rices originalmusik från 1994 som "Hakuna Matata" och "Can you feel the love tonight" ("Känn en doft av kärleken").

Disney bekräftar att den nya filmversionen kommer att innehålla sånger från 90-talssuccén, men det är inte känt vilka. Något premiärdatum har heller inte offentliggjorts, och detsamma gäller "Djungelboken 2" som också regisseras av Jon Favreau.

En musikalversion av "Lejonkungen" sattes upp på Broadway 1997, och den går fotfarande på Minskoff Theatre. Föreställningarna har genom åren genererat biljettintäkter på 6,2 miljarder dollar, vilket är rekord för musikaler.

Filmversionen från 1994 är också en av Disneys största succéer någonsin. Den vann två Oscar och har spelat in 969 miljoner dollar.

(TT)