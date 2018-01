Brost hedras med Stones-text

"Let's do some living after we die".

Skådespelaren Johannes Brosts dödsannons publiceras på söndagen i Dagens Nyheter, med en textrad från Rolling Stones låt "Wild horses".

Hans närmaste familj, barnbarnen samt släkt och många vänner har signerat dödsannonsen, vilket Aftonbladet uppmärksammat.

Begravningen äger rum i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm om två veckor, den 5 februari. Minnesstunden sker i kretsen av familj och närmaste vänner.

Stoftet kommer att föras till Veinge kyrka utanför Laholm, där han gravsätts intill sin mor, har GP tidigare rapporterat.

Brost kände medlemmarna i Rolling Stones sedan mitten av 1960-talet. Han var personlig vän med både Mick Jagger och Ron Wood. Sedan Brost avlidit lästes ett uttalande från Mick Jagger upp i TV4.

"Vi kommer att sakna hans humor och hans generositet. Han var en underbar kille", stod det.

Johannes Brost avled den 4 januari efter en tids kamp mot cancer, 71 år gammal.

Familjen uppmanar i dödsannonsen till donationer till Cancerfonden eller Johannes Brosts minnesfond i stället för att köpa blommor.