Alcazar splittras - åker på avskedsturné

2018 blir discotrion Alcazars sista år som grupp - i höst ger de sig ut på en sista Sverigeturné. Men innan dess gör de den officiella låten till Europride-festivalen, och i dag släpps nya singeln "In the name of love".

"Det har varit 20 år av hjärta, smärta, utmaningar, erövringar, Melodifestivaler och allt annat som hör livet till. I dag är vi bättre, starkare och har det roligare än någonsin. Vi har ett glädjens år framför oss, det är Alcazars 20-års jubileum och det finns inga vi hellre vill fira med än alla fantastiska Alcastars där ute.", säger trion i ett uttalande som refereras av Aftonbladet.

Alcazar bildades 1998 och består av Andreas Lundstedt, Tess Merkel och Lina Hedlund. Tidigare bestod gruppen även av Magnus Carlsson och Annika Kjærgaard. De har haft hits som "Not a sinner nor a saint", tävlat i Melodifestivalen fem gånger samt gjort egna krogshowen "Disco defenders".

Avskedsturnén "20 years of disco - mission completed" drar igång i Halmstad i oktober och fortsätter sedan till ytterligare 13 städer.