Youtube-profil från länet åker på skattesmäll – upptaxeras med 100 000 kronor

Det var i januari i fjol som Skatteverket beslutade sig för att göra en revision av profilens företag. Enligt verket har profilen fått in annonsintäkter från amerikanska bolag in på sitt Paypal-konto. Profilen har sedan fört över annonsintäkter från det kontot till sitt svenska bankkonto och då lagt in dem i bokföringen.

Men Skatteverket har upptäckt att profilen inte fört över alla annonsintäkter från Paypal till sitt svenska bankkonto. Skatteverket konstaterar därför att profilen därför har haft mer intäkter på sitt Paypal-konto för åren 2014 och 2015 än hen redovisat.

Därför upptaxeras profilen. Det innebär att Skatteverket beslutade att höja profilens överskott av näringsverksamhet med 56 694 kronor för 2014 och 59 000 kronor för 2015.

Till det tar Skatteverket ut en straffskatt på 40 procent på den skatt som ska betalas på höjningen 2014.

De mesta av de kostnader profilen velat göra avdrag för får hen avslag på. Dock godkänns avdrag för kostnader profilen haft för digitala varor hen lottat ut till sina prenumeranter på Youtube.

