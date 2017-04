Tufft läge inför SM-finalen i skotercross: "Det ser ytterst allvarligt ut"

SM-finalen körs på Östersunds skidstadion på lördag. Det är årets näst största snöskotertävling efter Arctic Cup i Gräfsåsen.

Utgångsläget kunde dock ha varit mycket bättre. Det plötsliga tövädret har ställt till stora problem för arrangören Östersunds SSK.

- Det ser ytterst allvarligt ut med snöläget. Planen var att vi skulle använda den snö som finns på Skidstadion plus att det skulle tillverkas snö vid slänten bredvid läktaren. Men den varma vintern har gjort att snötillverkningen fått koncentreras till snölagringen plus att den snö som finns inne på stadion numest består av is, säger Johan Olofsson.

Olofsson, som är arrangemangsansvarig, understryker ändå att det inte är någon fara att det blir inställt.

De entreprenadföretag som hjälper Östersunds Snöskoterklubb har lyckats "rekrytera" snö i tillräcklig mängd.

- Det gäller att ha bra folk som hjälper till. Snön på skidstadion blir grundstruktur och sedan kör vi hit snö från externt håll. Det kommer att bli en bra bana. Men det kommer också att innebära ökade kostnader som blir kännbara för en förening där alla jobbar ideellt, menar Johan i pressmeddelandet.

Som vanligt blir det både en SM-final och final i Sverigecupen. Klasserna är Open, Stock och dam Stock.

Dagen börjar med Sverigecupen vid 9-tiden. Sedan drar SM-finalen igång strax efter lunch. Den beräknas vara klar vid 16-tiden.

– Det kommer att bli en häftig dag på Skidstadion, lovar Johan Olofsson.