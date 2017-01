Startfältet klart inför Artic Cat Cup - Nårsa inte med

I startlistorna märks bland annat att fjolårsvinnaren i Open-klassen Aki Pihlaja från Finland, kommer inte till start.

I den mest prestigfyllda klassen "Open" finns inte Marcus Ogemar Hellgren från Östersund med, inte heller den trefaldiga vinnaren Petter Nårsa från Älvsbyn. Båda tävlar i USA just nu, och kan därför inte delta.

Noterbart är att Marcus Johansson, hemmahoppet från Östersund som blev åtta i förra årets ACC, kommer till start i Open-klassen.

En nyhet i årets upplaga är en "head to head"-tävling. Där förarna ställs mot varandra under ett varv kring banan i Gräfsåsen. Detta kommer ske mellan de övriga loppen körs under helgen.

Tävligarna körs i fem klasser, Open , Stock, Stock dam samt två ungdomsklasser.

Tävlingen drar igång den 14 januari under lördagen och avslutas dagen efter på söndagen med finaler på Gråfsåsens skoterstadium. Mittmedia kommer finnas på plats under helgen och finalerna kommer tv-sändas.

Här finns fullständiga startlistor inför tävlingarna.