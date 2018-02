Östersundaren Patrik Sandell kommer under kommande säsong att hoppa tillbaka in i en rallybil för ARA-tävlingar i USA. Den tidigare juniorvärdlsmästaren i rally, som numera fokuserar främst på rallycross, kommer att hoppa in i storstjärnan Travis Pastranas ställe när han är upptagen med inspelningar av Nitro Circus.