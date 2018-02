Rysk dominans i VM-serien – Jimmy Olsén tolva efter fyra deltävlingar

Efter premiärhelgens tävlingar i Astana flyttade VM-serien under denna helg till Ryssland. Då passade hemmaåkarna på att dominera.

Under lördagen lyckades Niclas Svensson, ÖMK Rundbana, slå sig in bland ryssarna och ta sig till final, men under söndagens tävlingar var det Ryssland på sex av de sex högsta placeringarna i tävlingen.

Strömsundsföraren Jimmy Olsén slutade tolva under lördagens tävlingar och följde upp med att placera sig som elva under söndagen. Med dessa resultat skrapade han ihop tio poäng i mästerskapstabellen, där han nu placerar sig som tolva när tävlingarna närmast går vidare till Berlin.

Dimitri Koltakov leder totalen stort och Martin Haarahiltunen, ÖMK, är bästa svensk på femte plats efter fyra avgjorda tävlingar.

