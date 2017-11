Ziggy Marley till Storsjöyran

Förra veckan berättade Yran att det blir en festival 2018. Nu presenterar arrangörerna första artisten: jamaicanske reggaeartisten Ziggy Marley.

Räkna med sköna baktakter och kärleksbudskap från Västindien i Jämtland i sommar. Ziggy Marley har som soloartist släppt sex album sedan 2003. Det senaste självbetitlade albumet kom 2016 och följdes av liveskivan "We are the people tour" från 2017.

Ett tidigare album "Love is my religion" (2006) belönades med en Grammy och det blev Ziggy Marleys fjärde i samlingen. Tillsammans med sina syskon Stephen, Cedella och Sharon bildade han redan som elvaåring bandet The Melody Makers 1979. Gruppen släppte elva album och vann tre Grammys under 20 år.

Ziggy Marley föddes i Trenchtown på Jamaica 1968. Han var bara 12 år när hans pappa, legendaren Bob Marley, dog i cancer vid 36 års ålder. Han lämnade efter sig elva barn, varav Ziggy var nummer tre i skaran.

Vilken av festivalkvällarna eller vilken scen Ziggy Marley kommer att framträda på är inte känt ännu. Storsjöyran äger rum 27–28 juli. De första biljetterna släpps 1 december.