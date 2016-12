Vad minns du av kultur- och nöjesåret 2016?

1. I mars i år tågade Idolturnén in i Östersund för att leta efter nästa stjärna. Några gick vidare en bit på vägen, men inte så långt som till tv-finalerna. Vad heter killen från Östersund som året innan syntes i rutan?

1. Magnus Schönberg

X. Markus Schönberg

2. Martin Schönberg

2. Elin Olofsson – LT:s kulturpristagare i år – återkom i sin tredje bok "Gånglåt" till den fiktiva orten Gärningsberg, inspirerad av Offerdal. En av huvudpersonerna, Sonja, kommer hem från storstan. Vilket yrke har hon?

1. Sångerska

X. Författare

2. Programledare

3. Årets Allan Edwall-stipendiat heter Oscar Norin, är 23 år och kommer från Mörsil. På trettondagsafton tar han emot priset i Hissmofors. Vilket yrke utbildar sig stipendiaten till?

1. Operasångare

X. Skådespelare

2. Nycirkusartist

4. Lena Ljung har legat stadigt på P4-toppen under hösten med sin nya singel "Du kan alltid komma hem" som hon spelat in i samarbete med Landstrom. Vad arbetar Lena Ljung som när hon inte sjunger?

1. Lärare

X. Inget annat, hon sjunger på heltid.

2. Frisör

5. Författaren Anna Wahlgren sålde sitt bohag på auktion i Gastsjön. Huset behöll hon och i början av året skickade hon in en intresseanmälan till Migrationsverket där hon ville att huset skulle nyttjas som flyktingboende. Vilket ort är belägen i närheten av Gastsjön?

1. Kälarne

X. Svenstavik

3. Bispgården

6. Jämtlandskärlek i rutan har det varit under hösten när TV4 visat "Bonde söker fru" med fårbonden Per Sundin från Västanede. Förutom att vara bonde har Per också ett annat intresse, vilket?

1. Rallylydnad

X. Körsång

2. Folkrace

7. ÖFK uppträdde på Frösö park i september med galan "Galakväll för solidaritet". Genom musik och sång tog de ställning för alla som flyr våldsamheter genom Europa till Sverige. Vem var körledare för laget?

1. Maria Wallner

X. Tove Thofelt

2. Emilie Zackrisson

8. Under våren gick en deckare som följetong i LT, där kommunalrådet Lars Eriksson upptäcker en naken, död man i Rådhuset när han försöker smita från en efterhängsen journalist. Vad hette deckaren?

1. "De nakna och de döda"

X. "En iskall i Alexandria"

2. "Vendetta i Västerstrand"

9. I tjugo år har det anordnats en årlig festival i Ås föreningshus och vid många av dessa tillfällen under senare år har skulptören Edvin Böck skapat en snöskulptur utanför huset. Vad är det för slags festival?

1. Filmfestival

X. Tangofestival

2. Ölfestival

10. I april hade filmen "Genderness" premiär i Hollywood. Vem har skapat filmen?

1. Anders Ramsell

X. Pernilla August

2. Daniel Fridell

11. Höstens stora konstutställning på Jamtli behandlar konstnären Olof Ågren. Vilken färg är ett tydligt kännetecken för många av hans målningar?

1. Rosa

X. Preussiskt blå

2. Violett

12. Ett helgon som en gång vandrade genom Jämtland fick under sommaren en central roll i en utställning på Lat.63 och har även hamnat i centrum senare under året i samband med arkeologiska utgrävningar. Vad heter helgonet?

1. Heliga Birgitta

X. S:t Olav

2. Magnhild av Fulltofta

13. Årets Härkestipendiat Peter Johansson har gjort sig känd för att kombinera nazistiska symboler och hembygdssymboler. Vilken är hans hembygd?

1. Stockholm

X. Jämtland

2. Dalarna

14. En koja har under hösten varit under uppförande vid Aspås hembygdsgård. Den är en rekonstruktion av den koja vid Näversjön som en författare använde för sitt skrivande. Vad heter författaren?

1. Gustav Hedenvind-Eriksson

X. Dan Andersson

2. Aksel Lindström

15. I år var det 30 år sedan Beppe Wolgers gick bort, hans Jämtlandsdiktning kom i nyutgåva och nu ser det också ut som att Beppemuseet kan få nytt liv. Vem drev museet tidigare?

1. Camilla Wolgers

X. Strömsunds kommun

2. Jamtli

16. På Storsjöyran hyllades Kjell Höglund av Lars Winnerbäck, Ellen Sundberg, Annika Norlin, Stefan Sundström, Johan Johansson, Maritza och Melissa Horn under titeln Kjellsorterat. Var gick Höglund gymnasiet?

1. Strömsund

X. Östersund

2. Sveg

17. Under året har Jamtli agerat kuliss för en dansk familjefilm, men också "Historieätarna" och Po Tidholms "Resten av Sverige". Vad heter filmen som hade premiär under senhösten?

1. Nissarna på loven

X. Familjen Jul i Tomteland

2. Sune i fjällen

18. Gamla teatern fullkomligt exploderade av dansare när Danskarusellen intog Gamla teatern i våras. Projektledare var Josefine Olsson som nu i höst dansade i "El diablo es mujer". Ett gästspel från ...

1. Argentina

X. Sydafrika

2. Kina

19. Östersundsscenografen Åsa Nilsson var i höst aktuell som rekvisitör i "Midnattssol" och som en av fyra nominerade till Länstidningens kulturpris. Dessutom har hon varit art director för en Oscarsnominerad storfilm. Vilken?

1. Norges Oscarsbidrag "Kongens nei"

X. Sveriges Oscarsbidrag "En man som heter Ove"

2. Danmarks Oscarsbidrag "Under sandet"

20. På Härjedalens fjällmuseum slutredovisades i höstas ett projekt som syftar till att demokratisera historieskrivningen och lyfta fram osynliggjorda människor och berättelser. Vad heter projektet?

1. Arkiv X

X. Det som göms

2. Arkiv Q

21. Ellen Sundberg fick ett fint mottagande för sitt tredje album "Cigarette Secrets" och Bob Dylan, hennes favorit bland textförfattare, nobelpris. I flera av sina texter använder hon ett speciellt grepp, vilket?

1. Hon blandar svenska och engelska

X. Hon skriver på hexameter

2. Hon lägger in ord på esperanto

22. 2016 är ett år av sällsamt många bortgångna stjärnor som Bodil Malmsten och Kjell-Albin Abrahamson. I "Att sticka ut" skildrade Kjell-Albin Abrahamson Victor Hugo Wickström var homosexuell aktivist och chefredaktör för ...

1. Jämtlandsposten

X. Länstidningen

2. Östersunds-posten

23. Under Creative Cities-veckan i september arrangerades en stor designutställning på Exercishallen norr. Värd för utställningen var en annan av städerna i Unesco-nätverket, vilken?

1. Reykjavík

X. Edinburgh

2. Shenzhen

24. Konstnären Åsa Maria Hedberg kämpar för att rädda en byggnad och omvandla den till monumentalateljé för keramik och glas, kurslokal, kafé och skulpturpark. Vilken?

1. Järnvägsstationen i Bräcke

X. Gamla lokstallet i Hammerdal

2. Vattentornet i Nederhögen

Rätt svar:

Fråga 1: Magnus Schönberg

Fråga 2: Sångerska

Fråga 3: Nycirkusartist

Fråga 4: Frisör

Fråga 5: Kälarne

Fråga 6: Körsång

Fråga 7: Tove Thofelt

Fråga 8: Vendetta i Västerstrand

Fråga 9: Tangofestival

Fråga 10: Anders Ramsell

Fråga 11: Rosa

Fråga 12: S:t Olav

Fråga 13: Dalarna

Fråga 14: Aksel Lindström

Fråga 15: Camilla Wolgers

Fråga 16: Strömsund

Fråga 17: Familjen Jul i Tomteland

Fråga 18: Argentina

Fråga 19: Norges Oscarsbidrag "Kongens nei"

Fråga 20: Arkiv Q

Fråga 21: Hon blandar svenska och engelska

Fråga 22: Jämtlandsposten

Fråga 23: Shenzhen

Fråga 24: Gamla lokstallet i Hammerdal