Tupac och pingviner på Yranbio

Under Yranveckan bryter Bio Regina traditionsenligt sitt sommaruppehåll för att visa två filmer: "All eyes on me" och "Pingvinresan 2".

Tupac Shakur levde ett kort och självförbrännande liv. Rapstjärnan, med smak för kvinnor och machokultur, sköts till döds 1996, 25 år gammal. Mordet är fortfarande olöst. I det biografiska dramat "All eyez on me" som regisseras av Benny Boom spelas den mytomspunna rapparen av skådespelaren Demetrius Shipp Jr.

Den första Oscarsbelönade "Pingvinresan" hade premiär för 12 år sedan och gjorde då omedelbar succé. Förra året kom uppföljaren, "Pingvinresan 2", där Luc Jacquet använt både u-båtar och drönare för att komma Antarktis miljö så nära som möjligt. Resultatet beskrivs som en ny hisnande vacker naturupplevelse om kejsarpingviner. Den svenska berättarrösten görs av Jämtlandsbördige Rolf Lassgård.

Båda filmerna visas på eftermiddagen 28 juli och 29 juli och på kvällstid 30 juli - 3 augusti. En sista chans att se filmerna på Regina blir det på måndag efter Yran, då som eftermiddagsbio. (LT)