Thorsten Flincks ensamme doktor berör fortfarande

Tiden går, men vissa verk blir aldrig omoderna eftersom de är så djupt allmänmänskliga. Hit hör handlingen i Hjalmar Söderbergs klassiska roman. Tiden har dock gjort sitt, både med skådespelaren Thorsten Flinck och med hans version av "Doktor Glas", som i sin tur är en bearbetning av Allan Edwall. Det har gått över tio år sedan jag sist såg Flinck spela enmansföreställningen, då på Storsjöteatern. Då tog hans persona ögonblicksvis över karaktärerna och även nu strider själva pjäsen med sin intensive skådespelare om uppmärksamheten. Men den här gången lyckas han hålla balansen och vi sugs obönhörligen in i historien.

Skickligt växlar Flinck mellan alla olika roller; doktor Tyko Gabriel Glas, den obehaglige pastorn Gregorius och Gregorius hustru, sköna men olyckliga Helga, som lyckats få doktorn på fall. Monologen driver mellan dem och berättarrösten.

Scenbilden är uppbyggd som en läkarmottagning med två stolar och ett skrivbord. Men en av stolarna fungerar exempelvis också för att bildsätta Stockholms gator där Doktor Glas flanerar ensam och deprimerad en ödediger sommar vid sekelskiftet. Tanken på att mörda får allt tydligare kontur. Det här är ett kriminaldrama med eviga frågor i centrum. Vem är egentligen offer och vem är gärningsman? Har någon som arbetar med att vidhålla liv rätt att ta liv om det får någon annan att leva vidare?

Allra mest är "Doktor Glas" en tragedi och bäst blir det när Thorsten Flinck sänker hakan och rösten, spänner blicken och talar om ensamhetens pest:

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad.”

Oförmågan att bli älskad har tilldelats Doktor Glas och det är både tankeväckande och djupt sorgligt: "Mig gick livet förbi."

Då och då bryts fiktionen, om inte annat av Thorsten Flinck själv. Han är känd för att kommunicera med sin publik och det gör han även i Östersund i kväll. Han är skojfrisk, flörtar lite med buskis, tillrättavisar. Och någon kompning från teaterns uteservering vill han inte ha, personalen får be om att musiken ska sänkas under tiden han står på scenen. Men så vips lever han sig in i dikten igen. Hela tiden är det som om Allan Edwalls ande svävar i taket. Vilka lyckostar som fick se Flinck och Edwall spela mot varandra.

På grund av regnrisk flyttades Yranveckans gratisföreställning från sin tänkta plats Residensträdgården till Gamla Teatern. På sätt vis synd eftersom det hade varit intressant att se pjäsen som friluftsteater, men samtidigt – teatern är alltid teatern och i det dunkla ljuset får Thorsten Flinck stående ovationer.