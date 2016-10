Recension: En "Tjärdalen" att bråka med

“Och ungarna var bara grågapande ögon”. Varje sida i Sara Lidmans debutroman “Tjärdalen” från 1953 är fylld av ett språk som är pregnant och precist, där det dialektala är ett med det allmänmänskliga innehållet.

I den lilla byn Ecksträsk i Västerbotten har Nisj byggt en tjärdal som ska ge familjen pengar att klara vintern. Men när han ska tända den ligger byns utkantsperson Jonas, Räven kallad, med veckovis av mödosamt slit över sitt krossade ben. Nisj går in i galenskap, några bybor bär Jonas till sitt hem – men vad ska man göra med en usling? Ska doktorn tillkallas? Frågan faller halvställd på Petrus, byns allvetande, som när allt är förbi fäller romanens mest centrala replik: “Så fattig får vi aldrig bli att vi int hava råd låta en odugling leva lame oss. Hörrni va ja säj, bli vi så fattig då är vi bara kreatur allihop. Å då kan he göra desamma me allting.”

Romanen är högaktuell – vilket ansvar har vi och tar vi för våra medmänniskor? Har en ondsint person samma rätt till hjälp som en god? Den är fylld av moraliska dilemman att grunna över. Det är ett att tänka och säga det rätta, ett annat att bryta vanans makt och den sociala konstruktion man själv är en del av.

I onsdags gästspelade Riksteatern med sin musikteaterversion av “Tjärdalen”. Turnén har föregåtts av bokcirklar och föreläsningar i teaterföreningarna. För idé och koncept står Carolina Frände som regisserat tillsammans med Joakim Rindå, som har rötterna i länet.

Sju kvinnliga skådespelare och tre musiker står på scenen i en “Tjärdalen” som på en och samma gång lägger sig nära och långt i från förlagan. Dramatiskt hade jag önskat mig en större renodling av texten. Andrea Björkholm gestaltar Sara Lidman med spretvitt hår och sparsmakat skurna kläder. Den övergripande idén är att låta henne lotsa publiken in i sitt verk där hon också hela tiden är närvarande som berättare och griper in i sina gestalters göranden och låtanden. Jag förstår fascinationen för Lidman, men för mig fungerar det inte. I stället för att bli en länk in i verket står hon i vägen för det. Merparten av skådespelarna gör flera roller med kroppsspråket som enda verktyg för att särskilja dem, vilket fungerar bra. Maria Salah gör endast Petrus, dramats centralgestalt. Det är i honom byns moraliska dilemma centreras. I romanen tar han plats med sin vilja till lek med en tyngande vardag att längta bort från, här blir han mer av en skrävlare, i alla fall inledningsvis. Det finns något grällt ,vilt, upproriskt och gapigt över uppsättningen, som om den inte ville låta sig fångas in. Jenny Kronbergs scenbild är en gigantisk planka där kvisthålen ömsom är svarta, glöder eller discoblinkar. Musiken doftar svensk indiepop med inslag av jazz, folkmusik och storslagenhet. Det finns flera mycket fina gruppscener där ensemblen med samspelta kroppar och röster berättar fram ett skeende. Starka och hela, men för få. Det rastlösa och roande skymmer det stora allvaret. Samtidigt är det en uppsättning som inte går spårlöst förbi utan fortsätter att bråka med mig när jag lämnat salongen och gått ut i den by, en stad, som är min.