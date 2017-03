Mäktig kväll med Nina Simone i spegeln

Det var dramatikern Lorraine Hansberry som inspirerade Nina Simone till sången "To be young, gifted and black". Hansberry var både den yngsta och den första svarta författare som fick sin pjäs uppsatt på Broadway. Hennes "En druva i solen" kretsar kring en svart familj i 50-talets Chicago och gästspelade i våras på Storsjöteatern. Regissör var Josette Bushell-Mingo och i måndags kväll stod hon själv på samma scen och fick ta emot lika varma och välförtjänta applåder som Hansberrys pjäs i våras. Nu med sin "Nina – a story about me and Nina Simone".

Nina Simone (1933–2003) började som klassisk konsertpianist för att sedan, med sin särpräglade stämma, gå över mot jazzen och bluesen. Hon var en stark röst i 60-talets medborgarrättsrörelse. Från scenen berättar Josette Bushell-Mingo om Simones första framträdande i en vit kyrka där hennes föräldrar uppmanades att flytta sig längre bak i kyrkan, men där den elvaåriga Nina kräver att de ska få sitta kvar.

I en timma och tjugo minuter håller Josette Bushell-Mingo hela rummet i sin hand i sällskap med tre mycket skickliga musiker på klaviatur, bas och trummor. Nina Simones sånger som "Talkin' bout a revolution", "Four women", "Ain't got no, I got life" och hennes liv speglas i Bushell-Mingos. Andemeningen i "To be young, gifted and black" koncentreras i Bushell-Mingos första möte med Simone via en tv hemma i London. Nina Simone ser henne och något viktigt börjar där.

Det är också berättelsen om medborgarrättsrörelsens 60-tal och besvikelsen över en samtid där "Black lives matter"- rörelsen behövs. Hur revolutionen gör en volt tillbaka. Sexton skott mot en ung svart man. Många skott mot många svarta kroppar. Hennes fot stampar mot golvet, sexton skott ekar in i våra kroppar i en utdragen, spänd sekvens. Trollhättan, Alabama, Soweto: "They're hangin' us from the trees again", ("De hänger oss från träden igen). En desperat och ursinnig vrede som vänder på perspektiven, gör ett hämnande vi mot ett vitt dom: "You expect forgiveness?" (Ni förväntar er förlåtelse?). Det är brutalt och effektfullt.

Skuggor och projektioner spelar mot ridån som utgörs av ett fransdraperi där ljuset skiftar färger och avslutar i starkt lysande guld, liksom föreställningen. Musikerna har en framskjuten placering. Josette Bushell-Mingo kallar sig ödmjukt "understudy" (inhoppare) för Nina Simone men fyller hela salongen med sin röst och uppenbarelse. Det är en kväll som är mäktig, obehaglig, underbar och väldigt angelägen.

