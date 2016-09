Krönika: Scenkonst som får telefonen att skava obekvämt i fickan

Natten är här nu. Vi sjunker ner på de grova grå filtarna, lutar oss mot den svala, svarta väggen. Allt pågår redan. Ljuset är gråblekt i nedtonad skala. Slingrande lianer, flätade av tyg och plast som löper från tak till golv och längs golvet, korta brädor i sicksack markerar en gräns genom rummet som gradvis löses upp under natten. Dansare rör sig inåtvända, i sig själva, i ensemblekroppen. Söker aldrig kontakt med blicken, vi bara finns där runtom, samexisterar. Ser, nickar till, vaknar, slumrar till, väcks av ringande klockor, klarvakenhet.

Förra veckan besökte jag den årligen återkommande scenkonstfestivalen Bastard i Trondheim som arrangeras av fria gruppen Avantgarden. Det är en festival som rör sig i gränslandet mellan performance, konst, teater och dans. Fredag natt från kl 23 till strax efter 6 på morgonen ser vi den svenske koreografen Mårten Spångbergs sju timmar och sex minuter långa verk "Natten" med en mängd dansare på scenen. Den går att uppleva på många nivåer och på många sätt. Föreställningen är på en gång både en mer kollektiv och mer individuell upplevelse. En blodig kvinnlig dansare för tankarna till "Våroffer", en manlig dansare iklär sig med jämna mellanrum uniform och ringer i klockor som en nattens stins. Det är en uppsättning som sitter kvar i kroppen långt efteråt, kommer oombedd tillbaka i den glidande skalan mellan sömn och vaka.

Något som blir tydligt i flertalet av de uppsättningar jag hinner se är fokuset på relationen mellan aktörer och publik: Vi är här i samma rum. Kanske särskilt tydligt blir det i svensk/estniska duon Lond Malmborgs "99 words för void" (99 ord för tomhet). I det absoluta mörkret förvandlas vi till en mänsklig mikrofon som upprepar aktörernas repliker – men vi är inte ansvariga för vad som sägs. I skinande otympliga rustningar utforskar duon sedan maktordningar på ett ironiskt, komiskt och nästan gulligt sätt – men skenet bedrar. Maktordningen mellan scen–salong, arbetare–chefer, kolonisatörer–koloniserade utforskas. En bedräglig jämlikhet där det ändå alltid finns en över- och en underordning som illustreras av att ingen lämnar salongen under de fyra minuter hårdrock som dånar ut över oss.

Mest extrem i fokus på publiken är kanske kroatiska konstnären Tea Tupajics "The Disco" som avslutas med en installation associerad med Guantanamos förhörsrum med samma namn där extremt hög musik och starka blinkande lampor användes för att knäcka fångarna. Kontrasten är total – men bedräglig – mot det som nyss varit. Två frivilliga ur publiken intervjuas som vore de kandidater för israeliska säkerhetstjänsten av en person som uppges vara en före detta agent. Skickligt, vänligt och kompromisslöst frågar hon ut två åskådare – nu aktörer – om allt. Familj, medborgarskap, socialamedie-användning, sexuella preferenser. Motstridigheter ifrågasätts. Samtidigt som det är just deras liv som utreds blir de ställföreträdande för oss andra som sitter obekvämt nedsjunkna på trägolvet runtom: Vilka brott har jag begått? Var står jag politiskt? Vad skulle jag ha svarat i hans/hennes ställe?

Lisa Lies "I Cloni" betonar inte scen-salong-relationen på samma sätt men utmanar ändå publiken. Två och en halv timma utan paus i en surrealistisk drömvärld som kanske utspelar sig efter döden. Uppsättningen, som har en föregångare i den uppmärksammade "Blue Motell" liknar inte mycket som går att se på svenska scener i dag och har en helt egen estetik. För scenografi och kostym står konstnären Maja Nilsen, vars verk nu också visas under titeln "Det flytende fjellet" på Trondheims kunstmuseum.

Allra mest fastnaglad vid att jag är en levande mottagare av ett viktigt budskap här och nu blir jag i den sista uppsättning jag ser: "The agony and the ecstasy of Steve Jobs". På scenen norsk-brittiska Kate Pendry vid ett ensamt skrivbord med manus, penna och ett slimmat rött ipad-fodral som ett Tjeckovskt gevär framför sig. Hon framför Mike Daiseys dokudrama som kombinerar fascinationen över Apples innovationer med en undersökning av tillverkningsvillkoren i den stad där utbytbara arbetare för hand skruvar samman, enligt pjäsen, över femtio procent av världens elektronik – och alla Appleprodukter. När arbetare kastar sig mot självmord från taket sätter fabriksledningen upp stängsel, berättar Pendry.

Och plötsligt är det inte bara min Iphone som skaver obekvämt i fickan. Det är också det faktum att jag inser att den kinesiska stad detta utspelar sig i heter Shenzhen och är en del av Unescos nätverk Creative Cities. Samma stad som precis arrangerat en designutställning i Östersund. Världen krymper samman.