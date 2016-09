De prisas av Östersunds kommun

Regissören och teaterentusiasten Torben Sundqvist som är verksamhetsledare för Östersunds teaterverkstad, får Östersunds kommuns kulturpris för år 2016.

Ur motiveringen:

”Torbens långa och viktiga gärning som inspiratör och förebild inom amatörteatern i Östersund är mycket betydelsefull. Att han under snart 40 år drivit Östersunds teaterverkstad på små finansiella och personella resurser har varit och är ovärderligt för teaterkonsten. Hans aldrig sinande engagemang inom kulturområdet bidrar betydande i vår kommun."

Hans arbete inom Amatörteaterns riksförbund vars kongress hölls i Östersund 2014 lyfts också fram i motiveringen. Priset består av ära, samt en statyett.

Dessutom har kultur- och fritidsnämnden utsett två kulturstipendiater. Författarna Elin Olofsson och Theres K Agdler får 70000 respektive 30000 kronor. Elin Olofsson får stipendiet för att under en period kunna arbeta ostört med forskning som ska ligga till grund för hennes fjärde roman. Theres K Agdler får stipendiet för att kunna delta i ett residens kring Artist books på Island.

(LT)