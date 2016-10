Recension: Jojje Wadenius en musikalisk trollkarl

Han har turnerat och spelat med några av de absolut största musikstjärnorna i världen. James Brown, Diana Ross, Aretha Franklin, Art Garfunkel, Dionne Warwick och David Sandborn är bara några av dem. Själv värvades han för mer än fyrtio år sedan till den amerikanska supergruppen Blood, Sweat & Tears. Han var en av frontmusikerna i grupper som Made in Sweden och Solar Plexus och han har spelat in ett oräkneligt antal skivor genom åren.

71 år gammal står supergitarristen Jojje Wadenius fortfarande med oförbrännerlig energi och spelglädje på scenen. På fredagskvällen var det dags för en releasekonsert på Storsjöteatern i Östersund för den tredje och senaste skivan som spelats in med kvartetten CLEO. Den första spelades in för trettio år sedan med samma sättning; förutom Jojje själv på gitarr är det trummisen Per Lindvall, basisten Lars Danielsson och keyboardisten Jesper Nordenström, alla musikerveteraner med långa meritlistor.

I Östersund möter CLEO en entusiastisk publik som får lyssna på smakprov från den nya skivan, men också några nummer från tidigare utgivningar. Det är samma blandning av högoktanig funk och fusion nu som då i originallåtar av kvartettens egna medlemmar och med överdådiga solon av Jojje på mästarnivå.

På den nya skivan CLEO & Friends (Universal Music) medverkar även en rad gästsolister som t ex trombonisten Nisse Landgren, saxofonisten Lou Marini och Mathias Heise på munspel (i en finstämd Lullaby), men vid releasespelningen i Östersund är det enbart kvartetten CLEO som framträder. Det är fullt ös på releasespelningen och det gillar publiken, men skivan är tack vare gästsolisterna mer nyans- och variationsrik än den här konserten blir.

Men Jojje Wadenius är själv förstås den mest lysande solisten, som tänder och håller ihop kvartetten med sin musikaliska entusiasm och spelglädje. En musikalisk trollkarl, som under årtionden djärvt har kastat sig mellan funk, fusion, jazz, barnvisor och psalmer, och som övertygat i alla genrer. I CLEO & Friends verkar han stortrivas.