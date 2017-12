Recension: Cantilena sätter tonen – nu är det jul!

Stora kyrkan är ljuvligt varm och Cantilena kören kommer insjungandes på väg fram till scenen. De fyller upp rummet med stämmor och integrerar med publiken. Vad är det då som gör en bra julkonsert? Det är svårt att säga. Man förväntar sig värme, mys, familjekänsla, högtidlighet och kanske också kristna värderingar. Det som gör kvällens konsert lite extra är den engelska stämpeln.

Caroltraditionen kommer från det viktorianska eran men har funnits runt om i Europa. En Carol skall vara lätt att sjunga och nu och då blir det lite allsång. Många av låtarna är tonsatta av den brittiska dirigenten John Rutter men en av carolsen sträcker sig hela 500 år bakåt i tiden, den skapades under medeltiden och sjungs på latin. Det är en underbar blandning av gammalt och nytt.

Det är svårt att undvika det profana med kopplingen till kristendomen. Frälsaren blir också född under “Stilla natt” och Jesus står också som en varm farbror i rött sken i bakgrunden. “Stilla natt” har tydligen översatts till 300 språk och det blir extra familjärt med de låtar man känner igen men spännande med ny musik. Bäst blir det med “Twelve days of Christmas”, då drar ett medley igång där också Totos “Africa” får vara med på ett hörn. Det är fritt, kreativt och lekfullt, och även om det profana har sin plats kunde det varit mer av detta. Tankarna går till julmaten och man får lust att se Hugh Grant i en engelsk julfilm. Det är ett starkt avslut med “Joy to the world”, glädjen sprider sig. Det blir en kulturupplevelse utöver det vanliga som lever upp till förväntan om att vara trevlig, varmt och gemytligt. Extranumret “We wish you a merry Christmas and a happy new year” sätter tonen för kvällen. Nu är det jul.

Ellen Lindgren

Fakta

Konsert: "En mycket engelska Jul"

Med kören Cantilena och organisten Mirella Sarp under ledning av Jenny Michanek.

(Stora kyrkan i Östersund, 10 december)