Om ett kent som snart inte längre finns

Snart finns inte kent mer.

Diehard-fansen gråter, känner hopplöshet och kan inte fatta att det är sant att efter 26 år tillsammans så är det finito. Att säga att jag inte bryr mig så mycket är kanske som att svära i kyrkan? Men rockband har alltid lagt av, och många mycket tidigare än kent, för att kreativiteten sinat och kollektivet drabbats av grubbel på grund av olikheter hur man ska gå vidare med sin musikaliska profil. Även om jag aldrig tillhört den inre kent-sekten så innebär det inte att jag inte tycker att de är ett av vårt lands bästa rockband genom tiderna, att Vapen & Ammunition tillsammans med min absoluta favorit, Du & Jag Döden, är klassiker av vassaste snittet. 12 studioalbum mellan 1995 och 2016 är i de flesta fall odiskutabel rockkonst. Så visst måste man få vara ledsen.

Mitt kent hann med 13 studioalbum på sju år, en kvantitet och kvalitetsmässig oslagbar produktion, innan kvartetten splittrades 1970 som bittra ovänner med Paul mot John, George och Ringo. Det var naturligtvis ett hårt slag för en kraftigt British Invasion dopad 16-åring som sju år tidigare golvades totalt när The Beatles med okopierbar originalitet dundrade in i mitt liv genom svenska ungdomsprogrammet Drop In den tredje november 1963. På något sätt var jag förberedd på avslutet och Let It Be var ett splittrat album där de ansträngda relationer mellan de fyra märktes tydligt. Men fyra år tidigare i början av augusti släppte Liverpool kvartetten Revolver.

Med sina 50 år på nacken är det fortfarande ett musikaliskt konstverk som inte förlorat ett uns av sin magi efter fem decennier. Ett faktum som gjort att jag den senaste tiden gått och grunnat på vilket känslomässigt förhållande dagens kent tonåringar kommer att ha till gruppens diskografin i framtiden och vilken status 50-taggaren Du & Jag Döden har 2055 för den som var 12 bast när den släpptes 2005?

Det irriterar mig en aning att jag aldrig kommer att få veta.